Roma, le pagelle di CM: Abraham divora gol come Blisset. Smalling è un muro (Di domenica 18 settembre 2022) Roma-Atalanta 0-1 Rui Patricio sv: Quel tiro di Scalvini che va a finire proprio dove il portoghese non può arrivare. E’ l’unica co... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022)-Atalanta 0-1 Rui Patricio sv: Quel tiro di Scalvini che va a finire proprio dove il portoghese non può arrivare. E’ l’unica co...

paoloangeloRF : Le pagelle di Roma-Atalanta 0-1 - sportli26181512 : Roma, le pagelle di CM: Abraham divora gol come Blisset. Smalling è un muro: Roma-Atalanta 0-1 Rui Patricio sv: Que… - tuttoatalanta : Le pagelle della Roma - Smalling alza il muro, altra serata grigia per Abraham - GoalItalia : Abraham non va ? Ibanez tutto fare ?? Sportiello super ?? Koopmeiners da qualità ??? Le pagelle di #RomaAtalanta [… - romanewseu : #Zaniolo spinge, ma non Var. #Abraham 'spuntato', #Shomurodov chance e rimpianti ?? -