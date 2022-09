Roma, infortunio per Dybala: salta la partita contro l’Atalanta (Di domenica 18 settembre 2022) La Roma è stata protagonista di un ottimo inizio di stagione, si candida ad un ruolo da grande protagonista in campionato e in Europa. La dirigenza si è scatenata sul calciomercato con l’arrivo di calciatori in grado di fare la differenza. In particolar modo è stato piazzato un colpo di livello assoluto come Dybala, l’argentino ha già dimostrato tutto il valore. I giallorossi sono pronti a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta, ma si è registrata una tegola per Mourinho. Proprio Dybala ha accusato un problema muscolare e non prenderà parte al match, la decisione dello staff medico è stata quella di non rischiare il calciatore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Laè stata protagonista di un ottimo inizio di stagione, si candida ad un ruolo da grande protagonista in campionato e in Europa. La dirigenza si è scatenata sul calciomercato con l’arrivo di calciatori in grado di fare la differenza. In particolar modo è stato piazzato un colpo di livello assoluto come, l’argentino ha già dimostrato tutto il valore. I giallorossi sono pronti a scendere in campo per ladel campionato di Serie A, ma si è registrata una tegola per Mourinho. Proprioha accusato un problema muscolare e non prenderà parte al match, la decisione dello staff medico è stata quella di non rischiare il calciatore. L'articolo CalcioWeb.

