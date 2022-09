Roma, brutte notizie: infortunio per Karsdorp (Di domenica 18 settembre 2022) Archiviata la prima vittoria in Europa League contro l’Helsinki, per la Roma ci sono brutte notizie. L’infortunio di Karsdorp è più grave del previsto e il terzino giallorosso rimarrà fuori per più di un mese. Il problema al menisco interno del ginocchio sinistro risulta per lui una maledizione, avendo subito il medesimo stop nel 2017. Per questo, tra qualche giorno sarà costretto ad operarsi e, pertanto, salterà il match di Serie A contro l’Atalanta. Karsdorp, l’infortunio che mette in difficoltà la Roma Sebbene dopo la giornata 7 ci sia la pausa nazionali, è anche vero che il suo infortunio mette in difficoltà la Roma, costretta così a doversi affidare esclusivamente a Celik, terzino turco che giocherà dal primo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Archiviata la prima vittoria in Europa League contro l’Helsinki, per laci sono. L’diè più grave del previsto e il terzino giallorosso rimarrà fuori per più di un mese. Il problema al menisco interno del ginocchio sinistro risulta per lui una maledizione, avendo subito il medesimo stop nel 2017. Per questo, tra qualche giorno sarà costretto ad operarsi e, pertanto, salterà il match di Serie A contro l’Atalanta., l’che mette in difficoltà laSebbene dopo la giornata 7 ci sia la pausa nazionali, è anche vero che il suomette in difficoltà la, costretta così a doversi affidare esclusivamente a Celik, terzino turco che giocherà dal primo ...

