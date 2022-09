Robbie Williams, l’allusione ad avventure segrete con Minogue e Kidman (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Robbie Williams accenna a avventure segrete con Kylie Minogue e Nicole Kidman. Il cantante inglese ha dato una risposta criptica ma allusiva a chi gli chiedeva delle voci che in passato gli avevano attribuito legami sentimentali con Kylie Minogue e Nicole Kidman. Il cantante di ‘Let Me Entertain You’, 48 anni, è ora felicemente sposato con la moglie Ayda, con cui ha avuto quattro figli. In precedenza è stato legato a una serie di donne famose tra cui Mel C e Nicole Appleton ma c’erano state speculazioni anche sui nomi di Kylie e Nicole. E in una recente intervista a Paris Match, in cui gli si chiedeva dei rapporti intercorsi con le due colleghe, Robbie ha risposto citando divertito la celeberrima risposta che l’ex ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) –accenna acon Kyliee Nicole. Il cantante inglese ha dato una risposta criptica ma allusiva a chi gli chiedeva delle voci che in passato gli avevano attribuito legami sentimentali con Kyliee Nicole. Il cantante di ‘Let Me Entertain You’, 48 anni, è ora felicemente sposato con la moglie Ayda, con cui ha avuto quattro figli. In precedenza è stato legato a una serie di donne famose tra cui Mel C e Nicole Appleton ma c’erano state speculazioni anche sui nomi di Kylie e Nicole. E in una recente intervista a Paris Match, in cui gli si chiedeva dei rapporti intercorsi con le due colleghe,ha risposto citando divertito la celeberrima risposta che l’ex ...

