Piazzatorre | scivola durante l’escursione con amici | muore 50enne

(Di domenica 18 settembre 2022). Sarebbeto per diversi metri, perdendo la vita per la gravità delle ferite riportate. Dramma attorno a mezzogiorno di domenica 18 settembre a, in val Brembana, dove unresidente a Sorisole è morto mentre stava facendo un’escursione con alcuni, a caccia di funghi. Sarebbero stati proprio loro ad allertare i soccorsi, con Soccorso Alpino della Val Brembana ed elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo che si sono subito avviati verso la zona impervia dove si è verificato l’incidente. Per l’uomo, conosciuto a Sorisole perchè titolare di un’attività imprenditoriale e impegnato nella polisportiva, non c’era già più nulla da fare: ne è stato constatato immediatamente il decesso.