Nostra Europa non è quella di Orban Silvio si allontana da FdI e Lega

(Di domenica 18 settembre 2022) "Lanon può che esseredel Ppe, non certodiche dal Ppe è uscito. Del resto, lo stesso presidente del Ppe, Manfred Weber, è venuto a trovarmi e ci ha chiesto, anche pubblicamente, di essere garanti del profilo europeista e atlantista del prossimo governo. Cosa per noi del tutto scontata e naturale. Per questo, un elettore moderato, di centro... Segui su affaritaliani.it

pfmajorino : A marzo 22 il #parlamentoeuropeo vota la prima relazione (della nostra commissione speciale #INGE) su disinformazi… - emergency_ong : Morte #migranti a #Pozzallo è tragedia annunciata dell'indifferenza. Servono canali di accesso legali e sicuri e un… - UKRinIT : Da 200 giorni il popolo ucraino combatte coraggiosamente per la propria libertà e indipendenza contro l’aggressore… - Alberto93383706 : RT @pbecchi: Si può restare „fedeli alle alleanze“ se questo significa diventare dei servi? Si può „avere fiducia nell‘Europa“ quando essa… - mylsveta : RT @pbecchi: Si può restare „fedeli alle alleanze“ se questo significa diventare dei servi? Si può „avere fiducia nell‘Europa“ quando essa… -

Senza però mettere in discussione il posizionamento italiano, anche perché il pressing dell'alleato Silvio Berlusconi è ormai quotidiano: 'Lanon può che essere quella del Ppe, non ...... tra qualche anno toccherà magari alla Moldova o a qualcun altro e poi esploderà tutta l'... Noi non stiamo difendendo solo laterra, ma il desiderio d'esistere delle nostre famiglie, del ...Pericolo imbruttimento. Rischio di un finale di campagna elettorale, finora per lo più corretta, all’insegna di scontri di piazza che sono quanto di meno utile per un Paese bisognoso ...E' arrivato il primo fresco, a tratti freddo, sull'Italia e subito sorge la domanda: "ma le temperature si rialzeranno" La risposta è no. Questa prima incursione artica sul nostro Paese sembra aver d ...