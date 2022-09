“Non voglio”, Manuel Bortuzzo dice basta: decisone irrevocabile (Di domenica 18 settembre 2022) Lo sfogo di Manuel Bortuzzo, l’ex concorrente del GF Vip 6 e nuotatore che sta vivendo un momento molto particolare nella vita privata Negli ultimi mesi Manuel Bortuzzo ha fatto parlare moltissimo di sé. Non tanto per il coraggioso impegno in piscina come nuotatore paraolimpico, bensì per questioni legate alla sua vita privata e sentimentale. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Lo sfogo di, l’ex concorrente del GF Vip 6 e nuotatore che sta vivendo un momento molto particolare nella vita privata Negli ultimi mesiha fatto parlare moltissimo di sé. Non tanto per il coraggioso impegno in piscina come nuotatore paraolimpico, bensì per questioni legate alla sua vita privata e sentimentale. L'articolo proviene da Inews24.it.

GiovaQuez : Salvini: “Io sono pagato dagli italiani per risolvere i loro problemi non per parlare di Russia, Orban e Putin. Io… - pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - gparagone : .@demagistris, facciamola semplice: io la #UE io non la voglio. Tu? #euroinomani @RaiDue #ReStart #ItalExit - jisqngs : io devo mutare la parola taste per sempre NON VOGLIO VEDERE PIÙ NUENTEEEEE - woodyal19092646 : RT @sedrani_l: #Allegri 'Se ci avessero dato il nostro, saremmo in una posizione diversa in campionato. Che a voi non vi va giù, ma è quest… -