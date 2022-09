MotoGP, quando la prossima gara. GP Giappone 2022: programma, orari, tv, calendario 23-25 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Il GP d’Aragon è appena terminato, ma il Motomondiale non si può permettere di tirare il fiato, anzi! Piloti, ingegneri, meccanici e team manager stanno già lavorando alacremente per affrontare una trasferta intercontinentale. Difatti non è programmata alcuna pausa tra la gara odierna e il Gran Premio del Giappone, che si disputerà già settimana prossima! Indubbiamente, il calendario non è stato pianificato nel migliore dei modi, poiché l’assenza di un weekend cuscinetto andrà a condizionare pesantemente il programma dell’appuntamento nipponico. Allo scopo di evitare il rischio di un’emergenza logistica, si è letteralmente deciso di incenerire un turno di prove libere! Dunque, nella giornata di venerdì si scenderà in pista esclusivamente nel pomeriggio Giapponese ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Il GP d’Aragon è appena terminato, ma il Motomondiale non si può permettere di tirare il fiato, anzi! Piloti, ingegneri, meccanici e team manager stanno già lavorando alacremente per affrontare una trasferta intercontinentale. Difatti non èta alcuna pausa tra laodierna e il Gran Premio del, che si disputerà già settimana! Indubbiamente, ilnon è stato pianificato nel migliore dei modi, poiché l’assenza di un weekend cuscinetto andrà a condizionare pesantemente ildell’appuntamento nipponico. Allo scopo di evitare il rischio di un’emergenza logistica, si è letteralmente deciso di incenerire un turno di prove libere! Dunque, nella giornata di venerdì si scenderà in pista esclusivamente nel pomeriggiose ...

VikyBorgomeo : Gara difficile, sia per Bagnaia (che si ritrova con il mondiale riaperto grazie al ko di Quartararo) che per Bastia… - VincenzoBellom9 : @HHopera187 Ma da quando segui MotoGP? - frahamoswald : che poi vr46 è stato veramente quello che mi ha fatto appassionare alla motogp e infatti ho smesso di seguirla per… - marullo83 : @FrancescaCphoto Io ho abbandonato la partita alle 14:00 ho messo alla MotoGP perché quando non vedo giocare la mia… - Caraffa19 : RT @MScTheLegend: M.Marquez , ti auguro ogni “male sportivo” che si possa avere da qui fino a quando gareggerai in MotoGP. Maledetto antisp… -