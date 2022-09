Milan-Napoli 1-2, la reazione di Tiziano Crudeli alla sconfitta dei rossoneri (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) A San Siro il Napoli ha sconfitto il Milan con il punteggio di 1-2, grazie ai gol di Politano e Simeone. Non basta dunque il gol di Giroud al Milan per evitare la sconfitta, per il rammarico anche del telecronista Milanista Tiziano Crudeli. Di seguito il VIDEO della reazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) A San Siro ilha sconfitto ilcon il punteggio di 1-2, grazie ai gol di Politano e Simeone. Non basta dunque il gol di Giroud alper evitare la, per il rammarico anche del telecronistaista. Di seguito ildella. SportFace.

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - poli_flo : RT @perchetendenza: #ForzaNapoliSempre: Perché il Napoli ha battuto 2-1 il Milan nella settima giornata di #SerieA - Silenzioso10 : RT @PBPcalcio: Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressionante. Re… -