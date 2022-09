LIVE Spagna-Francia 58-46, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: Galletti che tornano a -2, ma le Furie Rosse tornano a +12 a metà quarto (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out chiamato da Vincent Collet, dopo il contro-parziale di 9-0 dei Campioni del Mondo in carica! 58-46 Penetrazione fulminante di Jaime Fernandez, con l’interferenza irregolare di Yabusele: +12 Spagna! 56-46 Juancho Hernangomez sfrutta il fisico: canestro e +10 per le Furie Rosse! 54-46 Tripla di Jaime Fernandez: la Spagna riprende quota! Willy non riesce a realizzare il libero aggiuntivo: si rimane sul 51-46 in favore della Spagna. 51-46 Brown pesca ancora WIlly Hernangomez in area: canestro e fallo, potenziale gioco da tre punti! 49-46 YABUSELE IN TRANSIZIONE: -2 Francia, SCARIOLO FERMA SUBITO TUTTO: TIME-OUT! 49-44 Piazzato di Heurtel, per il nuovo -5 dei francesi! 49-42 Schiacciata di Willy Hernangomez ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da Vincent Collet, dopo il contro-parziale di 9-0 dei Campioni del Mondo in carica! 58-46 Penetrazione fulminante di Jaime Fernandez, con l’interferenza irregolare di Yabusele: +12! 56-46 Juancho Hernangomez sfrutta il fisico: canestro e +10 per le! 54-46 Tripla di Jaime Fernandez: lariprende quota! Willy non riesce a realizzare il libero aggiuntivo: si rimane sul 51-46 in favore della. 51-46 Brown pesca ancora WIlly Hernangomez in area: canestro e fallo, potenziale gioco da tre punti! 49-46 YABUSELE IN TRANSIZIONE: -2, SCARIOLO FERMA SUBITO TUTTO: TIME-OUT! 49-44 Piazzato di Heurtel, per il nuovo -5 dei francesi! 49-42 Schiacciata di Willy Hernangomez ...

