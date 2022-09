LIVE Moto3, GP Aragon 2022 in DIRETTA: dominio di Izan Guevara! Male Garcia e Foggia, Sasaki e Holgado sul podio (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.39 Sergio Garcia tredicesimo, quattordicesimo Dennis Foggia, weekend perfetto per Izan Guevara. Sedicesimo Riccardo Rossi, diciottesimo Andrea Migno, diciannovesimo Stefano Nepa, 20° Elia Bartolini e 26esimo Alessandro Morosi. Caduta a inizio gara in curva 1, causata da Lorenzo Fellon, per Nicola Fabio Carraro. Izan GUEVARA CONQUISTA DOMINANDO IL GRAN PREMIO DI Aragon 2022 E ALLUNGA IN CLASSIFICA! Secondo Sasaki, terzo Holgado! COMINCIA L’ULTIMO GIRO! Guevara ha quattro decimi di vantaggio su Sasaki! -2 giri: Va lungo Garcia, tredicesimo! Altro regalo per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.39 Sergiotredicesimo, quattordicesimo Dennis, weekend perfetto perGuevara. Sedicesimo Riccardo Rossi, diciottesimo Andrea Migno, diciannovesimo Stefano Nepa, 20° Elia Bartolini e 26esimo Alessandro Morosi. Caduta a inizio gara in curva 1, causata da Lorenzo Fellon, per Nicola Fabio Carraro.GUEVARA CONQUISTA DOMINANDO IL GRAN PREMIO DIE ALLUNGA IN CLASSIFICA! Secondo, terzo! COMINCIA L’ULTIMO GIRO! Guevara ha quattro decimi di vantaggio su! -2 giri: Va lungo, tredicesimo! Altro regalo per ...

