Gf Vip 7, la Casa più spiata d’Italia riapre nel segno dell’inclusività e si colora di arcobaleno (Di domenica 18 settembre 2022) La Casa più spiata d’Italia riapre l’iconica porta rossa nel segno dell’inclusione. Il 19 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality più famoso del piccolo schermo. Al timone, per la quarta volta consecutiva, Alfonso Signorini affiancato da una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata dalla cantante Orietta Berti e da Sonia Bruganelli. I protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I 23 concorrenti (numero che sicuramente crescerà visto che anche quest’anno il reality avrà una durata extra long) sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile puntando anche al montepremi finale di 100mila euro (metà del quale andrà in beneficenza). Il gruppo è assai eterogeneo – per età, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 18 settembre 2022) Lapiùl’iconica porta rossa neldell’inclusione. Il 19 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality più famoso del piccolo schermo. Al timone, per la quarta volta consecutiva, Alfonso Signorini affiancato da una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata dalla cantante Orietta Berti e da Sonia Bruganelli. I protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I 23 concorrenti (numero che sicuramente crescerà visto che anche quest’anno il reality avrà una durata extra long) sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile puntando anche al montepremi finale di 100mila euro (metà del quale andrà in beneficenza). Il gruppo è assai eterogeneo – per età, ...

VALE70942077 : @Bimba021 @Michela69335466 Ma anche qua stai?! ?? Essere fan non vuol dire accettare tutto quello che fanno. il loro… - AriellaAmie : @paoloMCMLII Così come il governatore della Florida DESANTIS.....ha scaricato 2 aerei a Martha's vineyard.... Prati… - infoitcultura : GF Vip 7, Pamela Prati subito in tendenza: cosa annuncia su Twitter pochi giorni prima dell’ingresso nella casa - MariaLocascio10 : RT @pierpaolopretel: Ehilà Gente! Io e @Soleil_stasi siamo i conduttori del #GfVipParty ! Prima di ogni diretta del Grande Fratello Vip in… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cambio di regolamento per il reality che ripartirà il 19 settembre. A differenza di quanto annunciato in vista del voto, i con… -