Enrico Papi, chi è sua moglie Raffaella Schifino: “Abbiamo deciso di vivere in America” (Di domenica 18 settembre 2022) Enrico Papi, sua moglie è Raffaella Schifino il volto simbolo della televisione italiana e conduttore di Sarabanda e Name That Tune, è innamoratissimo dal 1998 di sua moglie Raffaella Schifino. Da anni vive nella seconda casa di famiglia a Miami, nel 1998 ha sposato il conduttore romano, sua sorella Viviana Schifino è stata la testimone, mentre per quanto riguarda il conduttore Maurizio Costanzo è stato il suo testimone. Le nozze vennero celebrate con rito religioso nell’Ara Coeli di Roma, dal loro amore sono nati due figli, Rebecca nel 2000 e Iacopo nel 2008. La prima figlia adesso ha 21 anni, mentre il secondo ne ha 12, la famiglia vive negli Stati Uniti. Il conduttore romano rientra in Italia solo per lavoro, subito dopo torna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022), suail volto simbolo della televisione italiana e conduttore di Sarabanda e Name That Tune, è innamoratissimo dal 1998 di sua. Da anni vive nella seconda casa di famiglia a Miami, nel 1998 ha sposato il conduttore romano, sua sorella Vivianaè stata la testimone, mentre per quanto riguarda il conduttore Maurizio Costanzo è stato il suo testimone. Le nozze vennero celebrate con rito religioso nell’Ara Coeli di Roma, dal loro amore sono nati due figli, Rebecca nel 2000 e Iacopo nel 2008. La prima figlia adesso ha 21 anni, mentre il secondo ne ha 12, la famiglia vive negli Stati Uniti. Il conduttore romano rientra in Italia solo per lavoro, subito dopo torna ...

Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: TODAY IS THE DAY ?? Enrico Papi vi aspetta stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la prima imperdib… - MedInfinityIT : TODAY IS THE DAY ?? Enrico Papi vi aspetta stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la prima imp… - TvCircle1 : Torna Enrico Papi al timone di “#ScherziAParte” - Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “Scherzi a parte” torna in prima serata su Canale 5 da domenica 18 settembre, condotto da Enrico Papi - SMSNEWSOFFICIAL : “Scherzi a parte” torna in prima serata su Canale 5 da domenica 18 settembre, condotto da Enrico Papi -