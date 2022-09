Come togliere le macchie di cioccolato (Di domenica 18 settembre 2022) Le macchie di cioccolato sui tessuti sono all’ordine del giorno, soprattutto se si hanno in casa bambini che raramente riescono a mangiare senza sporcare i propri vestiti nel mentre; questo potrebbe rivelarsi un vero problema, soprattutto se non si sa Come affrontare il danno e diventa difficile togliere le macchie con un semplice lavaggio in lavatrice. Niente panico, perché esistono dei trucchi facili ed efficaci per arginare il problema, nonostante il cioccolato contenga elementi grassi e oleosi. macchie di cioccolato, un danno risolvibile Sono tanti gli alimenti che possono finire a contatto con i tessuti: che sia una maglietta, un pantalone o il tessuto del divano, capita spesso ad adulti e bambini (ai secondi più frequentemente) di sporcare. Il ... Leggi su dilei (Di domenica 18 settembre 2022) Ledisui tessuti sono all’ordine del giorno, soprattutto se si hanno in casa bambini che raramente riescono a mangiare senza sporcare i propri vestiti nel mentre; questo potrebbe rivelarsi un vero problema, soprattutto se non si saaffrontare il danno e diventa difficilelecon un semplice lavaggio in lavatrice. Niente panico, perché esistono dei trucchi facili ed efficaci per arginare il problema, nonostante ilcontenga elementi grassi e oleosi.di, un danno risolvibile Sono tanti gli alimenti che possono finire a contatto con i tessuti: che sia una maglietta, un pantalone o il tessuto del divano, capita spesso ad adulti e bambini (ai secondi più frequentemente) di sporcare. Il ...

pdnetwork : Il #PNRR sono soldi europei che vanno spesi. Ci sono la banda larga, politiche per il lavoro, interventi per la sic… - borghi_claudio : @CaloreGiacomo @fdragoni Non capisco come il M5S possa togliere voti al centrodestra, se mai saranno elettori del P… - Cinziaznb : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Seriamente ? Con questa torniamo indietro al Medioevo. Abbiamo fatto tanto per ott… - GNottForest : @matteorenzi Non voglio sembrare inopportuno, ma lei pensava di essere come Pertini e che la gente fosse la sua sco… - Frances94500942 : @matteorenzi Matteo, sei un cazzaro. La scorta te la pago anche io. Vieni a fare la spesa al mercato senza scorta,… -