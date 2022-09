Berlusconi: “Orban eletto democraticamente ma non è un punto di riferimento” (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – “E’ innegabile che Orban sia un leader democraticamente eletto e come tale vada rispettato. Però è chiarissimo che il nostro punto di riferimento in Europa è il Partito Popolare Europeo, non può certo essere Orban. Le sue politiche sono lontane dalle nostre, e così la sua visione dell’Europa. E le alleanze in Europa vanno fatte con i grandi Paesi amici, se vogliamo tutelare il nostro interesse nazionale”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a “Zona bianca” su Rete 4. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – “E’ innegabile chesia un leadere come tale vada rispettato. Però è chiarissimo che il nostrodiin Europa è il Partito Popolare Europeo, non può certo essere. Le sue politiche sono lontane dalle nostre, e così la sua visione dell’Europa. E le alleanze in Europa vanno fatte con i grandi Paesi amici, se vogliamo tutelare il nostro interesse nazionale”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, in un’intervista a “Zona bianca” su Rete 4. L'articolo L'Opinionista.

