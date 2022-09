Baratro Juventus, ko contro il Monza: l’allenatore Allegri appeso ad un filo (Di domenica 18 settembre 2022) E’ una situazione drammatica in casa Juventus, il periodo più buio degli ultimi anni. E’ arrivata un’altra pesantissima sconfitta in campionato, il Monza ha festeggiato la prima storica vittoria in Serie A. La stagione dei bianconeri è pessima, la qualificazione in Champions League è appesa ad un filo, in campionato la squadra non sembra in grado di reagire. Allegri (dalla tribuna per la squalifica) si affida a Vlahovic e Di Maria, ma viene tradito proprio dall’argentino: l’ex Psg perde la testa e viene espulso per una gomitata contro Izzo. La squadra di Allegri gioca in fase difensiva e conferma i gravi problemi di gioco: l’idea sembra quella di accontentarsi del pareggio anche per l’inferiorità numerica. Il Monza non si accontenta del pareggio, al 74? è Gytkjaer a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 settembre 2022) E’ una situazione drammatica in casa, il periodo più buio degli ultimi anni. E’ arrivata un’altra pesantissima sconfitta in campionato, ilha festeggiato la prima storica vittoria in Serie A. La stagione dei bianconeri è pessima, la qualificazione in Champions League è appesa ad un, in campionato la squadra non sembra in grado di reagire.(dalla tribuna per la squalifica) si affida a Vlahovic e Di Maria, ma viene tradito proprio dall’argentino: l’ex Psg perde la testa e viene espulso per una gomitataIzzo. La squadra digioca in fase difensiva e conferma i gravi problemi di gioco: l’idea sembra quella di accontentarsi del pareggio anche per l’inferiorità numerica. Ilnon si accontenta del pareggio, al 74? è Gytkjaer a ...

Sport_Fair : #JuveMonza Bianconeri nel baratro, in arrivo una decisione su #Allegri - _Chris__Weiss_ : Essere in 10 non è una scusa. Con tutto il rispetto per il #Monza, questa partita andava vinta. Ora la #Juventus de… - danilo_cara : @juventusfc @EASPORTSFIFA La proprietà #Elkann deve fare fuori tutta la dirigenza e di conseguenza lo staff tecnico… - elpatron0_ : Per il signor Agnelli l’allenatore Massimiliano Allegri viene prima dei tifosi e prima del bene della Juventus. Pre… - RossoAIIenatore : Mamma mia che baratro senza fondo è diventata la Juventus Nel periodo più difficile questo sta scaricando pubblica… -