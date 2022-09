Aggrediti infermieri al Santobono | Borrelli | “Servono pene severe”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Lo scorso venerdì, 16 settembre, intorno alle 21,30, una mia collega è stata aggredita verbalmente e fisicamente da una madre“. Questo il racconto di Federica, un’infermiera dell’ospedale pediatricoPausilipon, che si è rivolta al consigliere regionaledopo aver assistito all’aggressione di una collega all’interno del pronto soccorso. “La signora – queste le parole dell’infermiera riferite dal consigliere verde – è saltata addosso all’infermiera solo perché stava facendo, bene, il suo lavoro. A far scattare la miccia un auto arrivata al pronto soccorso a tutta velocità con a bordo un’adolescente in preda ad un episodio critico ed evidentemente in codice rosso. A quel punto la mia collega è subito scattata dalla sedia per andare in contro all’emergenza, cosa che non è andata giù alla protagonista ...