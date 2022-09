Video Balotelli, Mario non ci sta: “Basta! Non infangatemi se non sapete.... (Di sabato 17 settembre 2022) Continua a far discutere il Video di qualche giorno fa che ritrae Mario Balotelli, ex Inter e oggi al Sion, fuori da un bar barcollante Leggi su golssip (Di sabato 17 settembre 2022) Continua a far discutere ildi qualche giorno fa che ritrae, ex Inter e oggi al Sion, fuori da un bar barcollante

TrdDiary : RT @trabs62: Ma il video di Balotelli che esce da un club di buttanazze a Losanna piegato in due e sostenuto a braccia dalle fregne? Parlia… - DavideFm1899 : RT @calciotoday_it: ???'Siete penosi tutti voi giornalisti' ?? #Sportmediaset pubblica un video di #Balotelli, SuperMario non ci sta e attac… - calciotoday_it : ???'Siete penosi tutti voi giornalisti' ?? #Sportmediaset pubblica un video di #Balotelli, SuperMario non ci sta e a… - blusewillis1 : RT @trabs62: Ma il video di Balotelli che esce da un club di buttanazze a Losanna piegato in due e sostenuto a braccia dalle fregne? Parlia… - BiffiLuca : RT @sportmediaset: Losanna, Balotelli barcolla fuori da un locale IL VIDEO #balotelli #sion -