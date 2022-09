Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Riformulare legge su aborto non è priorità” (Di sabato 17 settembre 2022) “Per quello che mi riguarda azzerare o Riformulare la legge 194 non è una priorità”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa al mercato di via Tabacchi di Milano. “Semmai – ha aggiunto – va implementata aiutando i centri per la vita, ma l’ultima parola spetta sempre e comunque alla donna. Non penso che la priorità per gli italiani in questo momento sia cancellare la legge sull’aborto e io non sarei d’accordo se qualcuno lo proponesse”. A chi gli chiedeva se l’Ungheria sia un modello sull’aborto, Salvini ha risposto: “L’Ungheria ha appena rieletto il suo presidente del Consiglio, hanno votato gli ungheresi. Quando la gente vota, noi rispettiamo il voto. Spero che altri rispettino il voto degli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) “Per quello che mi riguarda azzerare ola194 non è una”. Così il segretario della Lega, Matteo, durante un punto stampa al mercato di via Tabacchi di Milano. “Semmai – ha aggiunto – va implementata aiutando i centri per la vita, ma l’ultima parola spetta sempre e comunque alla donna. Non penso che laper gli italiani in questo momento sia cancellare lasull’e io non sarei d’accordo se qualcuno lo proponesse”. A chi gli chiedeva se l’Ungheria sia un modello sull’ha risposto: “L’Ungheria ha appena rieletto il suo presidente del Consiglio, hanno votato gli ungheresi. Quando la gente vota, noi rispettiamo il voto. Spero che altri rispettino il voto degli ...

