Strage del Mottarone, la perizia: «Fune già danneggiata. Cancellati i dati della scatola nera» (Di sabato 17 settembre 2022) La scatola nera della funivia del Mottarone ha conservato i dati «solo degli ultimi 8 mesi» e non per il periodo previsto dalla legge, ovvero un anno. La causa è da imputarsi nelle «attività di assistenza tecnica» durante le quali sono stati Cancellati i dati precedenti il 6 ottobre 2020, senza effettuare il backup di essi. Questo è quanto emerso nella relazione infomatica che è stata depositata ieri, 16 settembre, al Tribunale di Verbania dal professore Paolo Reale dell’Università Uninettuno di Roma e da Paolo Dal Checco. Un dettaglio che si aggiunge a quanto rivelato dalla perizia di oltre 500 pagine degli ingegneri, che include quella informatica. La funivia era già danneggiata prima della tragedia del 23 maggio ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Lafunivia delha conservato i«solo degli ultimi 8 mesi» e non per il periodo previsto dalla legge, ovvero un anno. La causa è da imputarsi nelle «attività di assistenza tecnica» durante le quali sono statiprecedenti il 6 ottobre 2020, senza effettuare il backup di essi. Questo è quanto emerso nella relazione infomatica che è stata depositata ieri, 16 settembre, al Tribunale di Verbania dal professore Paolo Reale dell’Università Uninettuno di Roma e da Paolo Dal Checco. Un dettaglio che si aggiunge a quanto rivelato dalladi oltre 500 pagine degli ingegneri, che include quella informatica. La funivia era giàprimatragedia del 23 maggio ...

