Sta arrivando la recessione. Ma sul gas l’Ue tentenna ed è divisa (Di sabato 17 settembre 2022) A Roccavione, minuscolo paese di vallata sulle Alpi cuneesi, c’è una piccola gemma dell’industria italiana che rischia di smettere di brillare. La cartiera Pirinoli – questo il nome dell’azienda – recupera la carta destinata al macero e la lavora per produrre scatole per la grande distribuzione, come quelle che custodiscono i panettoni, e tubi di cartone, come quelli attorno a cui si avvolgono i rotoli di carta assorbente. La particolarità di questa fabbrica con clienti in tutta Europa e in Nord Africa è che appartiene ai suoi stessi lavoratori, che nel 2015 l’hanno rilevata salvandola dal fallimento e trasformandola in cooperativa. Da allora gli affari sono sempre andati a meraviglia, anche durante i mesi più difficili della pandemia: bilanci sempre in utile e un fatturato annuo che si aggira sui 40 milioni di euro. Niente male per una realtà da 91 addetti di cui 76 soci. La cartiera ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) A Roccavione, minuscolo paese di vallata sulle Alpi cuneesi, c’è una piccola gemma dell’industria italiana che rischia di smettere di brillare. La cartiera Pirinoli – questo il nome dell’azienda – recupera la carta destinata al macero e la lavora per produrre scatole per la grande distribuzione, come quelle che custodiscono i panettoni, e tubi di cartone, come quelli attorno a cui si avvolgono i rotoli di carta assorbente. La particolarità di questa fabbrica con clienti in tutta Europa e in Nord Africa è che appartiene ai suoi stessi lavoratori, che nel 2015 l’hanno rilevata salvandola dal fallimento e trasformandola in cooperativa. Da allora gli affari sono sempre andati a meraviglia, anche durante i mesi più difficili della pandemia: bilanci sempre in utile e un fatturato annuo che si aggira sui 40 milioni di euro. Niente male per una realtà da 91 addetti di cui 76 soci. La cartiera ...

