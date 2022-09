Spalletti: «Non siamo Osimhen dipendenti come volevate far credere, ci sono anche gli altri» (Di sabato 17 settembre 2022) Nella conferenza stampa pre Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto ad una domanda relativa a Simeone e Raspadori e ha tenuto a rimarcare il fatto che, a differenza di quanto affermava fino a qualche settimana fa la stampa, il Napoli non è affatto Osimhen-dipendente. «Uno è uno e l’altro è un altro uno. Uno dà più profondità e attacca più gli spazi, ama buttarsi dietro la linea difensiva, è più fisico, Giovanni ha questa linea qui. Ne abbiamo scelti due differenti per avere più possibilità. L’altro è più sgusciante, il secondo gol dell’altro giorno racconta le sue possibilità, diventa una marcatura più difficile secondo le caratteristiche degli avversari. Chi va più in profondità in genere è più finalizzatore, l’altro lega di più, fa più superiorità numerica sulla trequarti. Lo stesso discorso di Kvara. Se fossimo stati ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Nella conferenza stampa pre Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha risposto ad una domanda relativa a Simeone e Raspadori e ha tenuto a rimarcare il fatto che, a differenza di quanto affermava fino a qualche settimana fa la stampa, il Napoli non è affatto-dipendente. «Uno è uno e l’altro è un altro uno. Uno dà più profondità e attacca più gli spazi, ama buttarsi dietro la linea difensiva, è più fisico, Giovanni ha questa linea qui. Ne abbiamo scelti due differenti per avere più possibilità. L’altro è più sgusciante, il secondo gol dell’altro giorno racconta le sue possibilità, diventa una marcatura più difficile secondo le caratteristiche degli avversari. Chi va più in profondità in genere è più finalizzatore, l’altro lega di più, fa più superiorità numerica sulla trequarti. Lo stesso discorso di Kvara. Se fossimo stati ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Non possiamo avere i tifosi al nostro fianco ma sono sicuro che saranno presenti lo stesso. Percepiam… - FBiasin : Pensavo che il #Napoli avrebbe avuto bisogno di tempo per trovare la quadra dopo un’estate non semplice. Pensavo c… - realvarriale : 3 punti di platino per @sscnapoli contro @acspezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di #Spalletti quello… - napolista : Spalletti: «Non siamo Osimhen dipendenti come volevate far credere, ci sono anche gli altri» In conferenza: «Se di… - calciomercatoit : ??? #Spalletti su #MilanNapoli: 'Non ci aspettavo di essere già a questo punto. #Lozano recuperato' -