Spalletti | “Napoli possiamo ancora crescere Milan più avanti | sono campioni Un fattore sarà fondamentale”

Luciano Spalletti parla di Milan-Napoli, sfida top della settima giornata di Serie A, che si gioca al San Siro domenica 18 settembre. "Milan e Napoli sono due squadre che stanno molto bene, due squadre che stanno poco attente agli equilibri perché hanno voglia di andare a vincere le partite e quidi qualche volta lasciano spazi. Quelli che sapranno vincere i contrasti, prendere certe palle potranno fare meglio dell'altra. Formazione? Certo che ci ho pensato, sicuramente giocheremo in undici. Ma non è corretto che i miei giocatori la sappiano oggi, perché io ho bisogno di avere più di undici giocatori motivati, per questo non ve la dico prima" queste le parole di presentazione di Spalletti su Milan-Napoli.

