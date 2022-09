Richetti si difende dalle accuse di abusi al Senato: «Contro di me messaggi falsi. Mi stanno tagliando la carne addosso» – Il video (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente di Azione Matteo Richetti ha deciso di difendere la sua «reputazione infangata» dopo le denunce di una donna anonima a Fanpage su presunti abusi subiti dal Senatore. «Noi non abbiamo la benevolenza dell’informazione, c‘è racconto un po’ distorto e io ne sto vivendo uno che mi sta tagliando la carne addosso. Questa vicenda emerge ora perché mancano pochi giorni alla campagna elettorale, io sono convinto che ci rafforzerà», ha commentato Richetti intervenendo stamattina a Parma, nel corso di un’iniziativa elettorale insieme al leader di Azione Carlo Calenda. Già ieri, il partito aveva preso le difese del suo presidente, candidato in Emilia-Romagna. September 17, 2022 Nella denuncia raccolta da Fanpage veniva accusato un ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Il presidente di Azione Matteoha deciso dire la sua «reputazione infangata» dopo le denunce di una donna anonima a Fanpage su presuntisubiti dalre. «Noi non abbiamo la benevolenza dell’informazione, c‘è racconto un po’ distorto e io ne sto vivendo uno che mi stala. Questa vicenda emerge ora perché mancano pochi giorni alla campagna elettorale, io sono convinto che ci rafforzerà», ha commentatointervenendo stamattina a Parma, nel corso di un’iniziativa elettorale insieme al leader di Azione Carlo Calenda. Già ieri, il partito aveva preso le difese del suo presidente, candidato in Emilia-Romagna. September 17, 2022 Nella denuncia raccolta da Fanpage veniva accusato un ...

