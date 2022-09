Pronto soccorso chiuso, donna muore: indaga la procura (Di sabato 17 settembre 2022) L’episodio è accaduto al San Giovanni Bosco, a nord di Napoli, dove per mancanza di personale il reparto d’emergenza non è stato riaperto Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) L’episodio è accaduto al San Giovanni Bosco, a nord di Napoli, dove per mancanza di personale il reparto d’emergenza non è stato riaperto

msKOSTNER : 'Cado 100 volte, mi rialzo 101' Il mantra che mi ripeto dal momento in cui l’ambulanza mi portava al pronto soccors… - ScaltritiLab : Non so come andranno a finire le elezioni. Ma vorrei che ogni neoparlamentare passi un giorno in un pronto soccorso… - bambinogesu : Un caso al giorno negli ultimi 2 anni tra tentativi e ideazione di #suicidio tra i giovani. I dati degli ultimi 10… - Mariusmaior1 : RT @AStramezzi: Perché tutti i Medici non si sono fatti domande e non si sono opposti sin da subito a questa follia? 'In Pronto Soccorso v… - LucaCaiazzo2 : Non si può morire nel 2022 FUORI AL CANCELLO DELL’OSPEDALE capite FUORI perché l’ospedale è ancora senza Pronto so… -