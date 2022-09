Passeggeri intrappolati nella metro di Roma, parte l‘esposto per sequestro di persona (Di sabato 17 settembre 2022) La vicenda dei Passeggeri intrappolati nella stazione della metro A Cornelia continua a scatenare polemiche., Paura e rabbia tra la gente e un esposto che sta per essere presentato. Non passa sotto silenzio quel che è capitato a decine di Passeggeri proprio quando stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico. Gli utenti, uscendo dall’ultima metro prima dell’inizio dell’agitazione, hanno trovato i cancelli della stazione chiusi. Passeggeri intrappolati nella metro, la segnalazione su Twitter L’episodio è stato segnalato su Twitter da un utente e l’Atac ha risposto sul suo profilo ufficiale: «Salve, abbiamo avvisato la security». Poi, «sul posto è intervenuto il personale di Security per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) La vicenda deistazione dellaA Cornelia continua a scatenare polemiche., Paura e rabbia tra la gente e un esposto che sta per essere presentato. Non passa sotto silenzio quel che è capitato a decine diproprio quando stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico. Gli utenti, uscendo dall’ultimaprima dell’inizio dell’agitazione, hanno trovato i cancelli della stazione chiusi., la segnalazione su Twitter L’episodio è stato segnalato su Twitter da un utente e l’Atac ha risposto sul suo profilo ufficiale: «Salve, abbiamo avvisato la security». Poi, «sul posto è intervenuto ille di Security per ...

