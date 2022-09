MotoGP oggi, GP Aragon 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 17 settembre 2022) oggi, sabato 17 settembre, giornata di qualifiche per il Motomondiale ad Aragon (Spagna), tappa del 15° round del campionato. Lo spettacolo non mancherà nelle tre categorie con i piloti che spingeranno al massimo per massimizzare il loro risultato. In MotoGP il confronto tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo tiene banco. Il pilota della Ducati ha sfruttato il primo giorno di prove libere per affinare il proprio feeling con la GP22. Le indicazioni, da questo punto di vista, sono state buone e c’è fiducia di fare bene quest’oggi. Nello stesso tempo, il leader del campionato ha avuto dalla M1 alcune rassicurazioni soprattutto sul passo gara. Tuttavia, è da capire quale sia il margine di Fabio e quello di Pecco nell’economia della gestione del fine-settimana iberico. Vedremo come potranno inserirsi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022), sabato 17 settembre, giornata diper il Motomondiale ad(Spagna), tappa del 15° round del campionato. Lo spettacolo non mancherà nelle tre categorie con i piloti che spingeranno al massimo per massimizzare il loro risultato. Inil confronto tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo tiene banco. Il pilota della Ducati ha sfruttato il primo giorno di prove libere per affinare il proprio feeling con la GP22. Le indicazioni, da questo punto di vista, sono state buone e c’è fiducia di fare bene quest’. Nello stesso tempo, il leader del campionato ha avuto dalla M1 alcune rassicurazioni soprattutto sul passo gara. Tuttavia, è da capire quale sia il margine di Fabio e quello di Pecco nell’economia della gestione del fine-settimana iberico. Vedremo come potranno inserirsi ...

