Metro B | il fumo invade binari e passeggeri | chiusa fermata Termini

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma. Meno male che oggi, sabato 17 settembre, i mezzi di trasporto in città erano gratis! Certo, l’iniziativa, accolta con un certo entusiasmo, non ha mancato di suscitare qualche polemica sui social da parte dei cittadini. Oggi si viaggia gratis con Atac L’accusa fondamentale, come si legge in svariati post, è che i controlli languono e di conseguenza, come afferma qualcuno, ”i mezzi sono gratis tutti i giorni!”. Ma, ironia a parte, c’è chi si è preso un bello spavento durante la sua traversata gratuita sulledi Roma. Gratis anche i problemi sui trasporti Infatti, i problemi ai trasporti, quelli, non mancano mai, nonostante tutte le iniziative marketing e la buona volontà di chi cerca di fidelizzare i, cercando di spingerli sempre di più all’impiego del trasporto pubblico urbano. Tutte le buone intenzioni, di fatto, sono state ...

Repubblica Roma

Fumo sui binari, evacuata la stazione Termini della Metro B di Roma (Adnkronos) – Fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. E' in corso l'evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci sono i vi ...Fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. È in corso l'evacuazione dei passeggeri e al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci ...