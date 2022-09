Mattia Sorbi, rientrato in Italia il giornalista ferito in Ucraina - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 17 settembre 2022) Il freelance su Facebook: 'Ho tanto da raccontarvi'. La sua auto era stata colpita dall'ersplosione di una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il freelance su Facebook: 'Ho tanto da raccontarvi'. La sua auto era stata colpita dall'ersplosione di una ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il giornalista italiano Mattia Sorbi, ferito in Ucraina il 31 agosto, sta rientrando in aereo a Milano con… - GiovaQuez : Il giornalista italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito in Ucraina il 31 agosto, sta rientrando in Italia. Lo ha reso noto la Farnesina - Corriere : Rientra in Italia Mattia Sorbi, il giornalista ferito in Ucraina - NadaAlfano : RT @agambella: La Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa sta facendo rientrare da Cherson il giorna… - CriAppia : RT @crocerossa: ??Il giornalista #MattiaSorbi in rientro in Italia grazie a un'operazione congiunta dell'Unità di Crisi della Farnesina @Ita… -