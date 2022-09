LIVE Serie B | Parma subito in vantaggio | 2-2 tra Como e Spal con doppietta di Cutrone Avanti la Reggina e il Frosinone | Cagliari-Bari 0-0

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Allegri: 'Sono qui ma che spiegazioni devo dare dopo due ko in Champions?' - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: iniziati i secondi tempi, Como subito in vantaggio - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Venezia-#Pisa (1-1), doppia chance per #Modolo e #Pohjanpalo - internewsit : LIVE Serie A - Difesa Bologna da brividi, l'Empoli non sfrutta: Skorupski c'è - -

Virgilio Sport

...segui la conferenza stampa in diretta su Calciomercato.itIl piatto forte del settimo turno di... Segui la conferenza stampa di Luciano Spallettisu Calciomercato.it: di seguito tutte le ...Se ci avessero dato il nostro, saremmo in una posizione diversa in campionato anche se non vi va giù, non voglio di più ma il nostro' Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e ... Reggina - Cittadella 2-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...SERIE B, 6^ GIORNATA Brescia-Benevento 1-0 [90'+3 Bianchi (BR)] - giocata ieri Ascoli-Parma 0-2 [7' Tutino (P), 18' Inglese (P)] Cagliari-Bari.