LIVE Moto3 | GP Aragon 2022 in DIRETTA | bandiera verde! Inizia la Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.37 Attendiamo i primi tempi, mentre Bartolini è scivolato all’uscita dell’ultima curva. Brutta scivolata per il nostro connazionale che torna in pit lane. 12.35la Q1 del GP d’! 12.33 Guevara e Garcia sfidano Foggia per la pole-position e per il Mondiale. Occhi puntati anche su Sasaki, in forma questo fine settimana 12.30 Come sempre i primi 14 della classifica combinata non parteciperanno alla Q1. Di seguito i tempi di coloro che hanno strappato nella mattinata il pass diretto per prima parte della graduatoria. 1 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.378 13 1’59.149 ...