L’America Latina fa i conti con gli effetti del climate-change sull’economia

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Secondo l’agenzia di rating Moody’s Investors Service,deve far fronte ai rischi sempre più frequenti legati al cambiamento climatico. I pericoli includono l’innalzamento del livello del mare, incendi senza precedenti, siccità, inondazioni e condizioni meteorologiche estreme. In Brasile i cambiamenti climatici minacciano la perdita di raccolti e di produttività, mentre in Argentina le variazioni delle precipitazioni, le ondate di calore e la siccità stanno sconvolgendo la produzione e il commercio di cereali. L'articolo

