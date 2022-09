Golf: Open d’Italia 2022, dopo tre giri McIlroy insegue Fitzpatrick. Molinari in crescita vede la top10 (Di sabato 17 settembre 2022) Terzo round in archivio all’Open d’Italia 2022 sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. In una giornata in cui è stato completato il secondo round per poi dedicarsi al terzo, è ancora l’equilibrio a fare da padrone, con tantissimi giocatori racchiusi in pochi colpi di distanza e tanta incertezza entrando nell’ultimo e decisivo giro. In condizioni atmosferiche rese molto difficili dal tanto vento e da qualche accenno di pioggia, è l’inglese Matt Fitzpatrick a prendersi la vetta della classifica. Per lui un giro in 69 colpi, con tre birdie nelle secondo nove buche che l’hanno portato al punteggio di -10. Ad un solo colpo di distanza inseguono il suo connazionale Aaron Rai, autore del miglior punteggio del round, ed il nordirlandese Rory McIlory, incappato in una delle ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Terzo round in archivio all’sul percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio. In una giornata in cui è stato completato il secondo round per poi dedicarsi al terzo, è ancora l’equilibrio a fare da padrone, con tantissimi giocatori racchiusi in pochi colpi di distanza e tanta incertezza entrando nell’ultimo e decisivo giro. In condizioni atmosferiche rese molto difficili dal tanto vento e da qualche accenno di pioggia, è l’inglese Matta prendersi la vetta della classifica. Per lui un giro in 69 colpi, con tre birdie nelle secondo nove buche che l’hanno portato al punteggio di -10. Ad un solo colpo di distanza inseguono il suo connazionale Aaron Rai, autore del miglior punteggio del round, ed il nordirlandese Rory McIlory, incappato in una delle ...

sportface2016 : #Golf #DPWorldTour I risultati dell'#DS79OpendItalia dopo il terzo giro, #Fitzpatrick e #McIlroy in corsa per il ti… - mocicli : Fino ad oggi un Open “tristo” per gli italiani; come i 3 minuti di telecronaca in mezzo ai 10 di pubblicità; hai v… - muttinis : RT @FederGolf: Tanto #golf ma soprattutto tanto #sport al #DS79OpendItalia! Al Family Open organizzato dal Comitato Regionale del CONI Lazi… - chiumi62 : Bravo Marco #Florioli passato il taglio #Open d’Italia golf???????????????? - muttinis : RT @FederGolf: ?? WCM Legends Open de France hosted by Jean Van de Velde Dopo il secondo giro a Parigi ??????????????#Marks è in vetta alla classi… -