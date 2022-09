Godard, un’immagine del silenzio (Di sabato 17 settembre 2022) (Pubblicato nell’agosto 2021 su filmcritica) Siamo molto felici di averle conferito questo premio alla carriera – dice la direttrice artistica del festival, Bina Paul – , perché il suo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 settembre 2022) (Pubblicato nell’agosto 2021 su filmcritica) Siamo molto felici di averle conferito questo premio alla carriera – dice la direttrice artistica del festival, Bina Paul – , perché il suo L'articolo proviene da il manifesto.

walden58 : @enricomagrelli Non ci sarà mai piu un film di Godard : un filosofo dell'immagine animata è morto. - matteapollo82 : È morto #Godard. Più che per i suoi film, lo voglio ricordare per una sua frase:'Il cinema mente, lo sport no.' Olt… - deveraunseraunn : RT @FilippoGhirardi: #godard in un’immagine ?? - FilippoGhirardi : #godard in un’immagine ?? -