Ginnastica ritmica | Valentina Vezzali | “Sofia Raffaeli | sei nella storia!”

(Di sabato 17 settembre 2022) Storia. E’ questo il termine più adatto che descrive quanto fatto daRaffaelli ai Mondiali di2022. L’azzurra ha toccato vette in questa rassegna iridata chetradizione del Bel Paese non era possibile contemplare. E’ stata lei l’indiscussa Reginetta dei piccoli attrezzi. All’Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria)ha completato il suo capolavoro dopo aver vinto gli ori in tre specialità (cerchio, palla e nastro). Il podio più alto è arrivato anche nel concorso generale, trionfando con il punteggio di 133.250 a precedere la tedesca Darja Varfolomeev (132.450, era in testa prima dell’ultima rotazione) e la bulgara Stiliana Nikolova (128.800). Quinto posto per Milena Baldassarri (124.900). I vertici dello sport italiano non sono stati insensibili rispetto a quanto ...