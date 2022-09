**Energia: Berlusconi, 'bene decreto governo, va in giusta direzione'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Sull'energia l'Europa deve fare la sua parte e darsi una politica comune che superi ogni egoismo nazionale".Così Silvio Berlusconi a Tg2 Post. "Ma in attesa che questo accada era indispensabile che il governo facesse qualcosa e per questo sono lieto dell'intervento del governo con un provvedimento che sembra andare nella giusta direzione. Un decreto che è stato approvato anche grazie alla mediazione di Fi". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Sull'energia l'Europa deve fare la sua parte e darsi una politica comune che superi ogni egoismo nazionale".Così Silvioa Tg2 Post. "Ma in attesa che questo accada era indispensabile che ilfacesse qualcosa e per questo sono lieto dell'intervento delcon un provvedimento che sembra andare nella. Unche è stato approvato anche grazie alla mediazione di Fi".

