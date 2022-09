Elezioni: Bonelli, 'Renzi in jet privato a Lugano, inaccettabile con crisi climatica in atto' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Apprendiamo, grazie all'account @jetdeiricchi, che il co-leader dell'alleanza Azione-Italia Viva Matteo Renzi lo scorso 11 settembre ha volato da Napoli a Lugano con un jet privato, per la sua campagna elettorale, emettendo 3,8 ton di CO2, che è molto di più di quanto una persona emetta in un anno intero per gli spostamenti (2,8 t/CO2). Per comprendere pienamente l'attenzione nei confronti di ambiente e crisi climatica di una certa classe politica basta valutarne i comportamenti, aggiungiamo che il viaggio di Renzi e' costato 12 mila euro". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, esponente dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Solo poche settimane fa – prosegue – avevamo portato la questione dei jet privati all'interno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Apprendiamo, grazie all'account @jetdeiricchi, che il co-leader dell'alleanza Azione-Italia Viva Matteolo scorso 11 settembre ha volato da Napoli acon un jet, per la sua campagna elettorale, emettendo 3,8 ton di CO2, che è molto di più di quanto una persona emetta in un anno intero per gli spostamenti (2,8 t/CO2). Per comprendere pienamente l'attenzione nei confronti di ambiente edi una certa classe politica basta valutarne i comportamenti, aggiungiamo che il viaggio die' costato 12 mila euro". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, esponente dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Solo poche settimane fa – prosegue – avevamo portato la questione dei jet privati all'interno ...

