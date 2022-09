Draghi: «Io di nuovo a Palazzo Chigi? No. C’è chi parla con i russi di nascosto» (Di sabato 17 settembre 2022) Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: le sanzioni funzionano, su questo non condivido Salvini Leggi su corriere (Di sabato 17 settembre 2022)in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: le sanzioni funzionano, su questo non condivido Salvini

ilpost : Draghi non vuole fare di nuovo il presidente del Consiglio - Corriere : Draghi: «Io di nuovo a Palazzo Chigi? No. Sulle sanzioni non condivido la posizione do Salvini» - fanpage : Il governo Draghi ha annunciato di aver approvato un nuovo bonus da 150 euro. Ma non sarà previsto per tutti i lav… - elosanul : RT @Stefania_67: Il 30/11 la corte costituzionale si pronuncerà sull'obbligo vaccinale decretato dal Presidente del Consiglio. Chi nominana… - Scoppola5 : @CarloCalenda @pdnetwork In questo momento non ha più senso il terzo polo, Draghi non vuole sputtanarsi e renzi rie… -