Costa D’Avorio | il più grande produttore al mondo di cacao che consuma poca cioccolata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – Laè il maggioraldi, ma nonostante questo il consumo diè molto scarso, perché la nazione africana esporta chicchi diche vengono lavorati altrove e quindi guadagna molto poco da questa coltura. Dunque il cioccolato è tuttora considerato un bene di lusso. Al momento sono sei milioni i lavoratori coinvolti nella coltivazione, raccolta e tostatura delle fave di. Tuttavia, visto che la trasformazione in barrette di cioccolato e altri derivati avviene in altri Paesi, tutti questi lavoratori non hanno mai guadagnato abbastanza., come guadagnare (davvero) dalla produzione diIn Angola però qualcosa sta ...