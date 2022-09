Baby K ti aspetta in hotel vestita così | “Din don, arrivo” (Di sabato 17 settembre 2022) Di successo e provocante. Cosa volere di più dalla popstar internazionale? Forse per questo quando chiama, è meglio correre… Baby K (Instagram)Le sue canzoni diventano regolarmente delle hit, anzi dei tormentoni. Ma anche l’occhio vuole la sua parte e nel caso di Baby K, il senso della vista è completamente appagato. Una popstar internazionale Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, è cresciuta a Londra, dove ha assorbito gli influssi che avrebbe poi messo nella sua musica. Nasce rapper la ragazza, che tornata in Italia agli albori del nuovo millennio comincia a farsi conoscere in radio nei programmi che trattano di hip hop. Il suo esordio come cantante solista avviene nel 2008 e dopo qualche anno esce il suo Femmina Alfa che in breve tempo si fa notare dal pubblico. Nello stesso periodo apre i concerti di altri importanti rapper ... Leggi su newstv (Di sabato 17 settembre 2022) Di successo e provocante. Cosa volere di più dalla popstar internazionale? Forse per questo quando chiama, è meglio correre…K (Instagram)Le sue canzoni diventano regolarmente delle hit, anzi dei tormentoni. Ma anche l’occhio vuole la sua parte e nel caso diK, il senso della vista è completamente appagato. Una popstar internazionale Claudia Judith Nahum, in arteK, è cresciuta a Londra, dove ha assorbito gli influssi che avrebbe poi messo nella sua musica. Nasce rapper la ragazza, che tornata in Italia agli albori del nuovo millennio comincia a farsi conoscere in radio nei programmi che trattano di hip hop. Il suo esordio come cantante solista avviene nel 2008 e dopo qualche anno esce il suo Femmina Alfa che in breve tempo si fa notare dal pubblico. Nello stesso periodo apre i concerti di altri importanti rapper ...

amatiass5 : @PAOLO30158591 Sinceramente.....sono stufa di sentire gente che si aspetta solo il reddito ....ma cosa pensano che… - daddyTuchel : @mrsmount__ ceh Declan ha un figlio e noi lo abbiamo scoperto solo ora? aspetta forse è il baby shower, perché è tu… - tatonissimo : @MustErminea @AngelsOfLove12 Guarda aspetta un secondo baby io ecco sai, insomma in amicizia, come dire ahahahah ch… - ciceruacchio196 : @CottarelliCPI Dai giardinetti al transatlantico. Era ingiusto per un baby pensionato, che puó dare ancora molto a… - LucaFavini : Quale futuro ci aspetta, ordine o caos? -