Alessandra Celentano ospite di Belve

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 settembre 2022)“Che belva si sente?”. A questa domanda sarà chiamata a rispondere. DavideMaggio.it è in grado di annunciare in anteprima che la più esigente tra i prof di Amici saràdi Francesca Fagnani. La coreografa ed insegnante di danza, pilastro del talent di Maria De Filippi, sarà tra le protagoniste del nuovo ciclo di puntate di, che tornerà a novembre in seconda serata su Rai 2, la stessa rete capace nel 2014 di convincerla a partecipare a Pechino Express (lagareggiò con Corrado Giordani, formando la coppia dei Coreografi). Per la nipote del Molleggiato una partecipazione televisiva del tutto inedita – ma in linea con il suo personaggio – e per questo ancora più interessante.