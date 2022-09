X-Factor | Linda commuove con la cover di Coraline dei Maneskin | la reazione di Damiano – I video

(Di venerdì 16 settembre 2022) È stata acclamata con una lunga e calorosa standing ovation e quattro inevitabili «sì» dei giudici al termine della sua esibizione di, durante la prima puntata della nuova edizione di X. Ma la sorpresa più grande perRiverditi, 19 anni, è arrivata con un messaggio dell’autore del brano,David, il frontman dei, che su Twitter ha scritto: «, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio». Ma non solo. Anche Giorgia Soleri, influencer e poetessa e musa ispiratrice del brano, ha commentato l’esibizione della 19enne di Alba: «Grazie, brividi ovunque». Dopo l’esibizione,è stata promossa a pieni voti da tutti i ...

lawebstar_it : #DamianoDavid scrive a #Linda dopo la sua performance a #XFactor - telodogratis : X Factor, Linda Riverditi canta Coraline dei Maneskin: Ambra in lacrime, Damiano le scrive - StraNotizie : X Factor, Linda Riverditi canta i Maneskin e Damiano le scrive - BITCHYFit : X Factor, Linda Riverditi canta i Maneskin e Damiano le scrive - IsaeChia : #XFactor2022, una ragazza si presenta alle audizioni cantando Coraline dei Maneskin: la reazione di Damiano David e… -

Riverditi di Alba (Cuneo) ha commosso i giudici con la sua versione di 'Coraline' dei Måneskin: anche il frontman commenta ...... durante la prima puntata della nuova edizione di X. Ma la sorpresa più grande perRiverditi , 19 anni, è arrivata con un messaggio dell'autore del brano, Damiano David , il frontman ...Standing ovation a X Factor per Linda Riverditi. È andata in onda ieri, 15 settembre, la prima puntata della nuova edizione del talent show in onda su SkyUno che ha riscosso molto successo ...Linda Riverditi di Alba (Cuneo) ha commosso i giudici con la sua versione di "Coraline" dei Måneskin: anche il frontman commenta l'esibizione ...