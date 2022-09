Up & Down | promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

Leggi su novella2000

(Di venerdì 16 settembre 2022) Gli UpIn edicola con Novella2000 tante esclusive anche questa. All’internorivista troverete anche la consueta rubrica del direttore, Up. Qui si parla, come sempre, dei personaggi più in vista del momento, che risulteranno essere. Ma non perdiamo tempo e vediamo subito L'articolo proviene da Novella 2000.