Ungheria: Conte, 'o Meloni e Salvini rinnegano voto ieri in Ue o inidonei a governare' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "ieri è successo un fatto molto serio. I parlamentari della Lega e di Fdi hanno votato per proteggere il sistema ungherese dell'amico Orban nonostante la svolta autoritaria e illiberale". Così Giuseppe Conte su Fb. "Sapete cosa accade in Ungheria? Che la magistratura è asservita al potere esecutivo, che viene messo il bavaglio ai giornalisti indipendenti e che le donne che vogliono interrompere la gravidanza vengono costrette ad ascoltare a mo' di tortura il battito del proprio feto. Ecco, tutto questo ieri ha avuto il plauso di Meloni e Salvini". "Io non do patenti di legittimità democratica a nessuno, però qui c'è una svolta importante: o Meloni e Salvini rinnegano il voto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "è successo un fatto molto serio. I parlamentari della Lega e di Fdi hanno votato per proteggere il sistema ungherese dell'amico Orban nonostante la svolta autoritaria e illiberale". Così Giuseppesu Fb. "Sapete cosa accade in? Che la magistratura è asservita al potere esecutivo, che viene messo il bavaglio ai giornalisti indipendenti e che le donne che vogliono interrompere la gravidanza vengono costrette ad ascoltare a mo' di tortura il battito del proprio feto. Ecco, tutto questoha avuto il plauso di". "Io non do patenti di legittimità democratica a nessuno, però qui c'è una svolta importante: oildi ...

