Tim: chiude in caduta in Piazza Affari, - 8% (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata da dimenticare per Tim in Borsa: il titolo, debole per tutta la seduta, ha chiuso in calo dell'8,1% a 0,182 euro al minimo storico sul report fortemente negativo di Barclays, che ha abbassato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata da dimenticare per Tim in Borsa: il titolo, debole per tutta la seduta, ha chiuso in calo dell'8,1% a 0,182 euro al minimo storico sul report fortemente negativo di Barclays, che ha abbassato ...

24ORERadiocor : Borsa: Europa chiude in rosso nel giorno delle 4 streghe, a Milano (-1,14%) tonfo Tim - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Tim: chiude in caduta in Piazza Affari, -8%: Scivola dopo report di Barclays anche su incertezze per la rete https://t.co… - fisco24_info : Tim: chiude in caduta in Piazza Affari, -8%: Scivola dopo report di Barclays anche su incertezze per la rete - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: Incredibile il weekend del 2° turno di #SerieAFemminile TIM!?? La #Roma batte il #Milan e consolida la vetta del campionat… - TIM_Official : Incredibile il weekend del 2° turno di #SerieAFemminile TIM!?? La #Roma batte il #Milan e consolida la vetta del cam… -