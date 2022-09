The Sims 4: dal 18 ottobre gratis su PC, PlayStation e Xbox (Di venerdì 16 settembre 2022) Giungono ottime notizie per gli appassionati ed i fans più accaniti del fantastico gioco The Sims 4: infatti, Electronic Arts ha da poco reso noto che dal prossimo 18 ottobre 2022 la versione base di uno dei videogiochi multipiattaforma più popolari di sempre diventerà free to play o meglio si potrà scaricare in via del tutto gratuita. Tale cambiamento interesserà tutte le piattaforme, come Windows e Mac per PC, sulle console di gioco come PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S. La novità non termina qui: difatti, tutti coloro che hanno già pagato o che pagheranno per ottenere il gioco da oggi fino al 17 ottobre (giorno in cui avverrà il passaggio) otterranno gratis un’espansione prossima al debutto che si chiamerà ‘Desert Luxe Kit’. Lo straordinario The Sims 4, che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Giungono ottime notizie per gli appassionati ed i fans più accaniti del fantastico gioco The4: infatti, Electronic Arts ha da poco reso noto che dal prossimo 182022 la versione base di uno dei videogiochi multipiattaforma più popolari di sempre diventerà free to play o meglio si potrà scaricare in via del tutto gratuita. Tale cambiamento interesserà tutte le piattaforme, come Windows e Mac per PC, sulle console di gioco come PS5,One,Series X ed S. La novità non termina qui: difatti, tutti coloro che hanno già pagato o che pagheranno per ottenere il gioco da oggi fino al 17(giorno in cui avverrà il passaggio) otterrannoun’espansione prossima al debutto che si chiamerà ‘Desert Luxe Kit’. Lo straordinario The4, che ...

