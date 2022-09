Tennis | Sara Errani da record a Bucarest | diventa la giocatrice italiana con più partite vinte nella storia

(Di venerdì 16 settembre 2022) I dati della WTA impongono la sentenza:, da oggi, è lacon piùin assoluto sul circuito professionistico femminile, 615. A 35 anni, con ancora l’obiettivo rientro in top 100 dritto negli occhi, la romagnola raggiunge questo obiettivo grazie alla vittoria nei quarti di finale del torneo WTA 125 dicontro la spagnola Rebeka Masarova per 6-3 1-6 6-4. Superate, dunque, le 614 vittorie di Francesca Schiavone, che ha lasciato ilnel 2018 e della quale la WTA indica, correttamente, come ultimo successo quello nel turno finale di qualificazioni del Roland Garros di quell’anno contro la russa Evgeniya Rodina. Va ricordato, infatti, che l’associazione professionistica femminile, nel conteggio dei ...

sportface2016 : +++#TENNIS, ROGER #FEDERER SI RITIRA: '#LAVERCUP SARA' MIO ULTIMO EVENTO'+++ - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - OA_Sport : Sara Errani, a Bucarest, diventa l'italiana con più vittorie nella storia del tennis tricolore - prfmengoni : mi emoziona sempre tanto vedere marco ad assistere (e oggi addirittura a commentare) le partite di tennis, sarà per… - Zoroback_023 : @DavidBasco86 No David non si può fare un paragone col calcio perchè nel calcio le vittorie dipendono anche dai co… -

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAJannik Sinner torna, esalta, spaventa, poi chiude il 2 - 0 che regala all'Italia il biglietto per le Finals di Malaga superando 2 - 0 Cerundolo. Nel primo set della partita contro Cerundolo, Jannik ...La trentacinquenne emiliana conquista la sua sesta semifinale della stagione. Affronterà Irina-Carmelia Begu per conquistare un posto nell'ultimo atto del torneo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...