Tempi di uscita per l'aggiornamento iOS 16.1 dopo i recenti problemi (Di venerdì 16 settembre 2022) Bisogna fare il punto della situazione in casa Apple, soprattutto in ottica aggiornamento iOS 16.1. Tema caldo, se non altro perché iOS 16 ha portato con sé alcune criticità, oltre al fatto che in tanti lamentano consumi eccessivi della batteria. Come se non bastasse, pare sia emerso anche un bug riguardante l'attivazione di nuovi iPhone sotto specifiche reti WiFi, alla luce delle indicazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina con un altro articolo. Vediamo come stanno le cose e quali saranno le prossime mosse dei tecnici a medio termine. Riscontri sull'uscita per l'aggiornamento iOS 16.1 dopo i recenti problemi occorsi con il primo upgrade Insomma, quali sono i presupposti che si sono venuti a creare a proposito uscita per l'aggiornamento

