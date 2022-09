"Sono furibondi": il gesto più crudele di Re Carlo, cosa ha fatto a Harry e Meghan (Di venerdì 16 settembre 2022) La mossa è di quelle al veleno che posSono far deflagrare un'intera famiglia. A quanto pare Carlo III ha iniziato il suo percorso da sovrano facendo fuori Harry e Meghan dalla Royal Family togliendo loro il titolo di "Altezza reale". Una mossa che ha scatenato l'ira furibonda del principe e della duchessa di Sussex. E il gossip fa crescere una voce velenosissima: si tratta di uno sgarbo studiato a tavolino per colpire la coppia che da tempo ha rapporti pessimi con Carlo e con il resto della Famiglia Reale. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un regolamento di conti a porte chiuse tra Re Carlo ed Harry che avrebbe poi portato alla decisione finale di mettere fuori gioco il figlio e la nuora togliendo loro il titolo di "Altezza reale". A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La mossa è di quelle al veleno che posfar deflagrare un'intera famiglia. A quanto pareIII ha iniziato il suo percorso da sovrano facendo fuoridalla Royal Family togliendo loro il titolo di "Altezza reale". Una mossa che ha scatenato l'ira furibonda del principe e della duchessa di Sussex. E il gossip fa crescere una voce velenosissima: si tratta di uno sgarbo studiato a tavolino per colpire la coppia che da tempo ha rapporti pessimi cone con il resto della Famiglia Reale. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un regolamento di conti a porte chiuse tra Reedche avrebbe poi portato alla decisione finale di mettere fuori gioco il figlio e la nuora togliendo loro il titolo di "Altezza reale". A ...

