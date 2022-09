Serie A: la Serie A prevede di introdurre il fuorigioco semiautomatico a ottobre (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-13 12:00:27 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il VAR ha annullato domenica scorsa un gol legale contro la Juventus nella sfida contro la Salernitana (2-2), cosa che ha generato polemiche e critiche in parti uguali in Italia, che ha portato a La Serie A considera l’implementazione semiautomatica del sistema di rilevamento del fuorigioco da ottobre. “La Serie A presenterà la nuova tecnologia molto presto. Non approfittare della lunga interruzione del motomondiale per avviare l’impianto, accadrà prima: magari già ad ottobre. Anticipando, infatti, quanto si vedrà in Qatar 2022 in termini di fuorigioco”, ha presentato martedì il quotidiano italiano ‘Gazzetta dello Sport’ . Gli arbitri del VAR nel confronto tra ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-13 12:00:27 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il VAR ha annullato domenica scorsa un gol legale contro la Juventus nella sfida contro la Salernitana (2-2), cosa che ha generato polemiche e critiche in parti uguali in Italia, che ha portato a LaA considera l’implementazione semiautomatica del sistema di rilevamento delda. “LaA presenterà la nuova tecnologia molto presto. Non approfittare della lunga interruzione del motomondiale per avviare l’impianto, accadrà prima: magari già ad. Anticipando, infatti, quanto si vedrà in Qatar 2022 in termini di”, ha presentato martedì il quotidiano italiano ‘Gazzetta dello Sport’ . Gli arbitri del VAR nel confronto tra ...

tuttosport : #JuveAllegri: basta. Caro Elkann, metta fine a questo strazio ?? - lucianonobili : La legge sul “Dopo di noi”, è stata approvata dal governo di @matteorenzi, il 14 giugno 2016. Triste speculare sull… - tuttosport : La #Juve sta deragliando: per favore, fate qualcosa - soyuz78923 : RT @Furioso741: Squilla il telefono -Ciao ti ricordi di me? - no. Sono xxx abbiamo avuto una serie di rapporti qualche mese fa. Con sforzo… - StefaniaLiga : RT @geekedude: questo è lo sguardo che hai quando porti avanti l'intera serie ( e la dinastia) sulle tue spalle #HouseoftheDragon https://t… -